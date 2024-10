Ieri a Guspini, un 41enne di Cirò Marina (Crotone) è stato denunciato per truffa aggravata dai carabinieri della locale stazione, dopo la querela formalizzata da un 47enne del posto.

Lo scorso giugno, infatti, il querelante stava cercando occasioni sul web per contrarre un'assicurazione Rca. Smanettando su un sito anche abbastanza affidabile, aveva rinvenuto un'offerta proposta da un sedicente operatore di una nota compagnia assicurativa, per cui se la sarebbe cavata per un anno con soli 236,44 euro.

Rivoltosi pertanto all'utenza telefonica indicata nell'annuncio ha concordato un pagamento tramite bonifico, a seguito del quale gli sarebbero giunte quietanza di pagamento e contratto. Soltanto la prima parte (il bonifico) sarebbe andata a buon fine, perché il contratto non si è poi mai concluso e la copertura assicurativa non è mai intervenuta.

Ancora una volta i militari sono giunti a denunciare l'autore del raggiro, andando a verificare chi materialmente avesse percepito il denaro sottratto con l'abile sotterfugio.