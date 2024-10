Stamattina Villacidro, a conclusione di un'attività investigativa scaturita dalla denuncia querela presentata da un 45enne del luogo, operaio, incensurato, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata una 24enne di Bergamo, disoccupata con precedenti denunce a carico, e un pakistano a cui è intestata la scheda Sim del cellulare utilizzato per i contatti telefonici, anche se il telefonino è stato probabilmente utilizzato solo dalla ragazza.

In sostanza l'operaio di Villacidro aveva posto in vendita su un noto sito online una bicicletta da corsa e aveva ricevuto la chiamata della giovane che si era detta molto interessata ad acquistarla e disponibile a pagare i 250 euro richiesti per concludere l'affare. Avrebbe così indotto l'uomo a recarsi presso uno sportello Atm Postamat, da dove questi avrebbe digitato i tasti suggeriti dalla donna, ripetendo per quattro volte l'operazione che gli dava errore.

Quando poi il venditore della bici è andato a verificare la propria lista movimenti si è reso conto di aver ricaricato per 4 volte la carta Postepay dell’interlocutrice dalla quale non aveva ricevuto invece neanche un euro. Resosi finalmente conto di essere caduto in un tranello è corso alla Stazione dei Carabinieri di Villacidro, che sono riusciti a ricostruire la vicenda mediante la collaborazione di Poste Italiane e di due società telefoniche.