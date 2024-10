I Carabinieri della Stazione di Senorbì hanno denunciato per truffa due imprenditori cagliaritani, padre e figlio, amministratori di una società edile. I due hanno subappaltato dei lavori di installazione di impianti fotovoltaici a Villasor e Assemini per conto di una nota catena di supermercati della grande distribuzione, completamente estranea alla vicenda tanto da aver sempre pagato la ditta appaltatrice, ma al momento del pagamento emetteva in un primo tempo un assegno privo di copertura e, dopo le rimostranze del proprietario della ditta subappaltatrice, nel mese di marzo un assegno scoperto. Da qui la denuncia da parte del titolare dell’azienda di Senorbì, da cui è partita l’indagine dei carabinieri che ha smascherato la truffa.