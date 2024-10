Ieri, i Carabinieri della stazione di Buddusò, dopo complesse indagini successive alla ricezione di una querela da un residente del posto, hanno denunciato, a piede libero, un allevatore - C.D. di 29 anni - e sua madre – G.R. di 62 anni, commerciante – entrambi abitanti a Quartu S.Elena e già noti alle forze dell’ordine, poichè, tramite un falso account Facebook, hanno messo in vendita sul Marketplace del social network, il motore di un Pick-Up per la cifra di 1000 euro ma, dopo aver ricevuto il pagamento sulla postepay intestata alla donna, non lo hanno consegnato, cancellando annuncio e account per far perdere le proprie tracce.