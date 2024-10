Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno denunciato gli amministratori di due società operanti nell’hinterland del capoluogo nel settore del commercio di mobili.

L’azione dei Finanzieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, è stata orientata alla disamina delle diverse dinamiche societarie al fine di acclarare eventuali responsabilità in ordine a reati contro il patrimonio mediante frode, a discapito dei clienti e dei fornitori.

L’attività d’indagine è nata da diverse denunce di truffa da parte di clienti che avevano corrisposto acconti per l’acquisto di mobili che invece non sono mai stati recapitati. Le aziende venditrici, a loro volta, giustificavano le mancate consegne adducendo come causa ritardi di produzione riconducibili alle ditte fornitrici.

I Finanzieri avrebbero verificato che gli acconti in denaro venivano incassati dalle aziende ma non inviati alle fornitrici. L’esito delle indagini avrebbe permesso di imputare ai due amministratori delle aziende l’appropriazione indebita di denaro delle aziende fornitrici per un totale di 610.117 euro e la truffa nei confronti di alcuni clienti per un ammontare pari a 5.680 euro corrisposti quali acconti per l’acquisto di mobili che non sono invece stati mai consegnati.