Aveva pagato 400 euro per un telefono cellulare adocchiato sul sito “ebay” che però non è mai arrivato. Così una donna di Oristano si è rivolta alla polizia, che a distanza di circa un anno dall’episodio, ha individuare e denunciato il truffatore. Si tratta di un napoletano, N.A., con pendenti 29 processi per altrettante analoghe truffe, consumate in diverse città d’Italia.

Un lavoro non semplice quello degli investigatori. I truffatori seriali, infatti, usano nomi di fantasia, conti correnti fittizi, aperti anche con documenti contraffatti.