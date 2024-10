Ha acquistato una consolle playstation adocchiata su un sito che però non è mai arrivata. Così un giovane di Dorgali si è rivolto ai carabinieri.

I militari, nel giro di poco tempo, hanno individuato la truffatrice, una trentenne pugliese.

I carabinieri hanno, infatti, accertato che la donna, una volta ricevuta la somma di euro 230, acconto per l’acquisto, si era resa irreperibile. Già nota alle forze dell’ordine per episodi simili, è scattata la denuncia a piede libero per il reato di truffa.