A Villacidro, circa quattro mesi fa, un 44enne aveva messo in vendita la sua vecchia autovettura per 3.000 euro. Dopo una lunga attesa si era fatto avanti un potenziale acquirente via web.

L'uomo avrebbe proposto il pagamento di un anticipo di 700 euro, per fermare l'affare. Su invito del gentile interlocutore, il venditore si era quindi recato ad uno sportello Postamat, dove poter ricevere immediatamente il denaro sul proprio conto corrente, procedura assolutamente anomala, sottolineano i carabinieri, della quale diffidare con cura. Aveva quindi chiamato l'acquirente che gli aveva dettato come procedere sulla tastiera dell’ATM, indicandogli anche l’IBAN dal quale avrebbe ricevuto il bonifico. Dopo poche operazioni, la vittima della truffa era convinta di aver ricevuto la somma ma, stampato un estratto conto rendendosi conto che i 700 euro non gli erano stati accreditati, ma sottratti.

L'uomo è corso quindi dai carabinieri di Villacidro per fare denuncia. Dopo un mese di indagini e accertamenti bancari, i militari sono riusciti a identificare l'autore della truffa. Si tratterebbe di un 60enne milanese già noto per analoghi episodi. Andrà a processo a Cagliari.