I Carabinieri di Budoni hanno denunciato per truffa all’Autorità Giudiziaria di Nuoro un imprenditore edile piemontese. L’uomo, dopo aver ricevuto l’incarico, da una coppia toscana per la costruzione di una villetta alla periferia del paese incassando un ingente anticipo, poi ha tentato di ottenere il saldo benché la casa non fosse completata ed anzi con l’amara sorpresa dei proprietari dell’abitazione, che il rustico fosse costruito fin dall’inizio senza alcun permesso.

La coppia di turisti si è presentata alla Stazione Carabinieri di Budoni per formalizzare la denuncia. I militari dell’Arma dopo una serie di riscontri hanno rintracciato il proprietario dell’impresa piemontese ed è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.