Questa mattina al termine degli accertamenti disposti dal Comando Militare Autonomo della Sardegna sull’elargizione degli indennizzi per gli sgomberi degli specchi d’acqua interessati da esercitazioni militari presso il poligono di Capo San Lorenzo, il Nucleo Carabinieri di Polizia Militare ha denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche tre persone residenti nel Comune di Tortolì. Si tratta di D.A. 49, enne armatore responsabile legale della società di pesca, P.S. di 44 anni, P.D., 39, entrambe pescatrici.

Secondo le indagini dei militari, i tre hanno richiesto e ottenuto contributi per 11 mila euro, dichiarando di aver effettuato l’attività di pesca nell’anno 2012-2013.

A seguito degli accertamenti dei carabinieri, però, è emerso che queste persone non avevano effettuato l’attività di pesca. Questo perché la sede dell’attività nei due anni indicati aveva subito una serie di attentati incendiari che avevano distrutto una imbarcazione e tutta l’attrezzatura depositata nelle rimesse, indispensabile per svolgere la pesca.