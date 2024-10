Fatto davvero spiacevole quello in cui si è trovato coinvolto un commerciante 48enne di Sanluri. L’uomo, infatti, a causa di stratagemmi e raggiri si sarebbe ritrovato intestatario di un contratto di energia elettrica.

Il responsabile della vicenda, denunciato ieri 21 aprile al Tribunale di Cagliari per truffa aggravata e sostituzione di persona, è un 33enne originario delle Isole Vergini Britanniche, residente a Frattamaggiore in provincia di Napoli. L’uomo, a insaputa del sanlurese, era riuscito a stipulare un contratto per la fornitura di energia elettrica intestandolo all'azienda del sardo, ubicata a Guspini. I Carabinieri non hanno ancora potuto accertare come il fatto si sia verificato. Il truffatore, tuttavia, possedeva copia dei documenti della propria vittima.

Le forze dell’ordine raccomandano di essere attenti e parsimoniosi nel fornire copia dei propri documenti.