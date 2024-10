Stamattina a Giba, a conclusione degli accertamenti investigativi svolti, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 36enne napoletano, disoccupato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, indiziato del reato di truffa.

Questi avrebbe pubblicato sul web falsi annunci di polizze assicurative, abilmente contraffatte, della “Reale Mutua Assicurazioni”, facendosi accreditare tramite bonifico, per una Rca annuale, la somma di 255 euro da un 62enne di Giba, operaio incensurato, per la sottoscrizione di un contratto assicurativo.

La copertura assicurativa non è mai partita, come il cliente gibese ha potuto verificare mediante una semplice telefonata ad una reale filiale della compagnia. Come in altre circostanze, i carabinieri sono risaliti all’autore del raggiro seguendo i passaggi di denaro, con la collaborazione di Poste Italiane.

Con tale procedura hanno potuto verificare chi fosse il vero proprietario della scheda telefonica utilizzata per l’azione delittuosa, che verrà processato a Cagliari. Intanto i carabinieri del posto lo hanno raggiunto a Quindici presso la sua abitazione, dove gli hanno chiesto di eleggere domicilio per le notifiche della Procura della Repubblica.