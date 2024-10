Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Platamona a Sorso. Si tratta di Pantaleo Malau, 55enne originario di Macomer, ospite in una casa famiglia di Sennori.

A far scattare l’allarme della sua scomparsa è stato proprio il personale del centro. Nel primo pomeriggio sono state avviate le ricerche.

Sono stati due pescatori, intorno alle 18:30 a fare la tragica scoperta. Hanno trovato l’uomo seminudo sulla riva.

Per chiarire con esattezza le cause della morte è stata disposta l’autopsia. Sul corpo non aveva segni evidenti di violenza.