Il corpo quasi mummificato di un uomo è stato ritrovato questo pomeriggio nei pressi di un casello ferroviario, tra Santa Giusta e la borgata di Sant'Anna, a Marrubiu. Secondo quanto si è appreso, è stato un pastore del posto a segnalare la presenza del cadavere in un casolare.

Sul posto sono arrivati Polizia e Vigili del Fuoco. Gli specialisti della Scientifica sono al lavoro per un primo esame sul cadavere, che dovrebbe essere di un senzatetto che alloggiava da tempo in quella zona, probabilmente morto per cause naturali, anche se gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.