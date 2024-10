Era scomparso da una settimana, questo pomeriggio è stato ritrovato il suo corpo senza vita. È drammatico l’epilogo della vicenda che ha visto protagonista Stefano Muceli.

L’allevatore di 57 anni si era allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdu Pili per recuperare il bestiame. A dare l'allarme, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, erano stati i familiari.

Secondo quanto si è appreso il corpo dell’uomo è stato ritrovato poco distante dall’azienda.

Subito nell'area era stato allestito un Posto di Comando Avanzato. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dai Vigili del Fuoco. Hanno lavorato unità TAS (Topografia Aplicata al Soccorso), unità SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto), unità cinofile e unità SAF (Soccorso Alpino Fluviale), oltre a un elicottero del reparto volo Sardegna di base ad Alghero. 

Hanno collaborato il soccorso alpino della Guardia di Finanza, il soccorso alpino e speleologico e alcuni volontari del posto. Presente nei giorni scorsi anche l’elicottero HH-139Bdell 80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu dell’Aeronautica Militare.