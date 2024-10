Si era allontanato dalla casa di riposo di Gesturi

E' stato trovato morto Ignazio Medda, il pensionato di 78 anni scomparso da venerdì scorso. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in una zona impervia a Isili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'anziano si era allontanato dalla casa di riposo di Gesturi dove era ricoverato da tempo e aveva fatto perdere le tracce. Carabinieri, polizia municipale, Vigili del fuoco, Corpo forestale avevano fatto scattare le ricerche in tutta la zona. Oggi la drammatica scoperta.

Non si conoscono le cause della morte, sul posto è anche intervenuto il medico legale, l'anziano potrebbe aver avuto un malore, aver perso l'orientamento ma anche il freddo di questi giorni potrebbe essere fra le cause.