Lutto nel mondo dello sport sardo e del Tennis italiano. Matteo Cannavera, 26enne di Quartu, è stato trovato morto nel letto di casa sua, a Brooklyn, negli Stati Uniti. Ignote al momento le cause del decesso del giovane, campione d'Italia under 13 nel 2008, protagonista di un carriera giovanile di altissimo livello.

Matteo era un affermato manager nel campo dell'alta finanza a New York. Il corpo senza vita è stato trovato nella serata di martedì, rinvenuto dal socio Ryan Villaruel, mentre la fidanzata si trovava in Florida per lavoro. L'esperienza del giovane sardo negli States nacque quando, iscritto al liceo scientifico, decise di svolgere il quarto anno di studi a Denver. Lì continuò a coltivare la sua passione per il tennis e diversi coach rimasero estasiati dalle sue qualità.

Tornato in patria per il suo ultimo anno di liceo, Matteo ricevette così numerose offerte di borse di studio universitarie dagli Stati Uniti. Alla fine si fece convincere dall'Adelphy University e, dopo la maturità, si trasferì a Garden City (New York) per studiare economia e finanza e continuare a giocare a tennis.

Vinse per due anni consecutivi il premio Player of the Year. Nel 2016 la scomparsa del papà Adriano mise a dura prova il giovane tennista. Dopo alcuni anni, per motivi lavorativi fu costretto ad allontanarsi dallo sport, rimanendo comunque un grande appassionato.

La madre e il fratello gemello Alessandro sono adesso in partenza per New York, dove potranno dare l'ultimo saluto al loro caro Matteo, strappato alla vita troppo presto.