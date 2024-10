È stato trovato privo di vita Luciano Luccheddu, l'anziano di 80 anni scomparso il 30 marzo scorso dalla sua abitazione di Castiadas.

Il cadavere del pensionato è stato scoperto non troppo distante dal luogo in cui questa mattina era stata recuperata la sua bicicletta, in una zona impervia tra Olia Speciosa e Ferraxi, vicino a un canale a Castiadas.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, il personale del Soccorso alpino e i carabinieri.

L'anziano probabilmente è stata vittima di un incidente oppure è caduto dalla bicicletta a seguito di un malore.