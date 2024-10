Risale probabilmente alla giornata di ieri la morte dell'ex assessore comunale di Oristano Cicci Sotgiu, trovato cadavere questa mattina nei locali della sua agenzia immobiliare all'angolo tra via Cagliari e piazza Paolo Pili.

Ad accorgersi di quanto era successo è stato un passante, che ha segnalato il fatto ai Carabinieri. Per accedere al locale, i militari hanno dovuto rompere la vetrata della porta di ingresso. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118, ma per l'ex assessore non c'era più nulla da fare.

La morte è avvenuta per cause naturali e il corpo è stato già restituito alla famiglia. Sotgiu aveva 65 anni ed era stato assessore allo Sport negli anni 90 nella Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Mariano Scarpa.