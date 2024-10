E’ stato trovato morto Piero Ferreli, l'allevatore di 74 anni scomparso ieri mattina.

Il corpo è stato ritrovato alle 8:40 dalle squadre dei Vigili del Fuoco impegnante sul campo.

Alla base del decesso probabili cause naturali.



Le operazioni di ricerca avevano avuto inizio ieri alle ore 14:30 nell’agro di Arzana, in località “Scassè” e hanno coinvolto anche l’elicottero Drago 58 dei Vigili del fuoco.

Sul posto era stato istituito anche il PCA (Posto di Comando Avanzato) per il coordinamento delle operazioni di ricerca che sono proseguite per tutta la notte.

Nella giornata di oggi sono state impegnate 12 unità dei pompieri con specifiche specializzazioni quali: TAS (Topografia applicata al soccorso) e 2 unità NUCLEO SAPR (Operatore Sistemi a Pilotaggio Remoto) e le unità cinofile.

Purtroppo l'esito non è stato quello auspicato.

Congiuntamente, hanno operando sullo scenario operativo i Carabinieri di Arzana e la Polizia di Stato del Commissariato di Lanusei e numerosi volontari accompagnati dal sindaco di Arzana.