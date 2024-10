Un uomo di 75 anni, Achille Lai, è stato trovato morto nel primo pomeriggio di ieri nella stanza di un appartamento, in via Donizetti a Porto Torres, dove era ospite di un’amica. Il pm della Procura di Sassari, Paolo Piras, ha disposto il sequestro della salma, ora custodita all'Istituto di medicina legale, e nei prossimi giorni assegnerà l'incarico per eseguire l'autopsia.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Porto Torres, l'uomo sabato sera è stato male, è stato richiesto l'intervento del 118, ma il 75enne ha rifiutato le cure. Domenica, intorno alle 14, la padrona di casa lo ha trovato immobile nella sua stanza, e ha chiamato ancora una volta i soccorsi. Sul posto è arrivata la Guardia medica che ha costatato il decesso per cause naturali. Il corpo di Lai non presentava alcun segno di violenza, nessun trauma. L'indagine della Procura vuole verificare se il 75enne ha ricevuto la giusta assistenza sanitaria.