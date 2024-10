È stato ritrovato questa sera il cadavere di Pier Andrea Giauque, il turista svizzero di 79 anni sparito da Castelsardo lo scorso 29 settembre. Il cadavere dell'uomo, dato per disperso sino a oggi, si trovava all'interno di un'area di fitta macchia mediterranea in località Pedraladda. Il luogo dista un paio di chilometri da dove l'uomo era stato visto per l'ultima volta.

La mattina del mercoledì in cui era scomparso, si era allontanato dall'abitato di Castelsardo, dove era giunto in pullman da Orune con la moglie per una gita organizzata. L'uomo soffriva di Alzheimer ed era leggermente claudicante.

Dopo essere sceso dal mezzo pubblico nel piazzale della stazione, si era allontanato facendo perdere le sue tracce.

I carabinieri della Compagnia di Valledoria avevano subito avviato la macchina delle ricerche coadiuvati dai vigili del fuoco col nucleo cinofilo, il nucleo Saf e il reparto Volo, dai carabinieri, Capitaneria di porto, Corpo forestale, dai vigili urbani e dai volontari. Da ieri si era unito anche il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna. A trovare il corpo sarebbero stati due uomini della Protezione civile di Aglientu. Contattati il medico legale e il magistrato di turno.