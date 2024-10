Lo cercavano in lungo e in largo, alla fine lo hanno trovato in un canalone, purtroppo privo di vita, a due chilometri dal paese.

Il corpo di Francesco Bellisai, 94enne, di cui da più di 24 ore non si avevano più notizie, è stato recuperato in località Su Fondai dalle squadre dell'elisoccorso della base di Cagliari, le squadre a terra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Aeronautica Militare e volontari.

L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione lunedì mattina, 2 luglio, molto presto lasciando a casa i suoi effetti personali. Al sopraggiungere della sera, il mancato rientro aveva spinto i familiari a dare l’allarme contattando le forze dell’ordine. 

Profondo conoscitore della zona e solito alle passeggiate in campagna, caratteristiche che hanno fatto si che le ricerche venissero indirizzate e concentrate proprio nelle aree al di fuori del centro abitato, particolarmente impervie e caratterizzate da fitta vegetazione.

E' stato ritrovato ieri, martedì 3, intorno alle 15:30 da alcuni volontari che hanno partecipato alle operazioni di ricerca e che hanno dato immediatamente l’allarme ai Carabinieri della Stazione di Carbonia.