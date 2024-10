Alle prime luci del mattino i Carabinieri della Stazione di Uta hanno tratto in arresto un 40 enne del posto per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 7 piante di marijuana, circa 300 grammi di marijuana già pronta per essere utilizzata, 15 grammi di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il risultato raggiunto dai militari dell’Arma non è stato casuale; da diversi giorni, infatti, i Carabinieri avevano notato un forte odore di canapa nei pressi dell’abitazione dell’uomo ed hanno iniziato una attività di indagine che si è conclusa questa mattina quando l’uomo, nell’uscire dall’abitazione, si è imbattuto negli uomini dell’Arma che al termine del controllo lo hanno tratto in arresto. L’uomo è attualmente sottoposto agli arresti domiciliare presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi presso il Tribunale di Cagliari.