Foto simbolo

Ieri pomeriggio in via delle Mimose a Cagliari, i carabinieri della stazione San Bartolomeo hanno arrestato un cagliaritano di 62 anni, Bruno Parisi, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi e oggetti atti a offendere.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina, di 2 bilancini di precisione, di un silenziatore per pistola, di una spada katana affilata, di 2.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 62enne è ora agli arresti domiciliari.