Domenica scorsa, la polizia di Nuoro ha arrestato Antonio M.C. 37enne disoccupato di Bari sardo per spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

L’uomo è stato trovato nella sua abitazione in località Torre di Barì in possesso di 2 grammi di cocaina, 40 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, una pistola scacciacani con 5 cartucce calibro 7,65 nel caricatore, 3 cartucce calibro 9 corto, 31 di calibro 12 e 1 di calibro 7,62.

L’uomo è stato portato nel carcere di Lanusei.