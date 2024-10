E’ stata trovata solo questa mattina quando alcuni passanti hanno avvistato l’auto incastrata in un canale di cemento nella periferia di Villasor.

Dentro l’abitacolo c’era il cadavere di una ragazza di 24 anni, residente da non molto a Villasor.

Secondo quanto ricostruito in prima analisi, la giovane avrebbe sfondato la protezione in ferro precipitando per tre metri sul canale.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.