Alle 16:45 di oggi è stato rinvenuto il corpo del sub disperso da ieri nella grotta della Risorgenza a Cala Luna, a Dorgali. La vittima è Paolo Sedda, 46enne di Gavoi, poliziotto della Squadra mobile di Nuoro.

Alla quarta immersione ad una profondità di 16 metri, e ad una distanza di 120 metri dall’ingresso della grotta risorgiva, gli specialisti speleo sub dei Vigili del fuoco hanno purtroppo rinvenuto il corpo del subacqueo disperso dalla tarda mattinata di ieri, 15 luglio.

In questi istanti si sta procedendo al recupero della salma dall’interno della cavità subacquea, un anfratto sottomarino che, aprendosi in un fondale di 6 metri, si estende per circa 500 metri fino a toccare i 40 metri di profondità.

La vittima era entrata nella grotta in compagnia di un amico nel pomeriggio di ieri. Una volta datisi il segnale per la risalita, l'amico si è diretto verso la superficie rendendosi conto poco dopo di essere rimasto solo. A quel punto sono scattate le ricerche con la collaborazione fra Guardia costiera e sommozzatori dei vigili del fuoco. Da Cagliari sono giunti sul posto anche quattro specialisti a bordo di un elicottero Drago. Alle ricerche ha preso parte anche una squadra di sub del soccorso speleologico. Ogni tentativo è stato vano.