Durante un normale servizio per la prevenzione e repressione dei reati in genere, i Carabinieri della Stazione di Olbia-Centro hanno arrestato un 23enne, O.M., residente nel cagliaritano, nullafacente, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e istigazione alla corruzione.

Il giovane, che si trovava in una piazza centrale di Olbia insieme a un altro ragazzo, considerato il luogo e l’orario, è stato controllato dai Carabinieri. Come riferito dai militari, è stato trovato con circa 40 grammi di hashish.

Per questo motivo, i Carabinieri hanno effettuato anche la perquisizione a casa del ragazzo, temporaneamente alloggiato in un B&B, al cui interno è stata trovato altro hashish per un peso complessivo di poco meno di mezzo chilo, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. A questo punto, il giovane, hanno fatto sapere i militari, per ben due volte, avrebbe tentato di corrompere i Carabinieri offrendo loro i soldi rinvenuti poco prima.

Stupefacente e materiale vario per il confezionamento sono stati sequestrati per la successiva distruzione mentre i soldi saranno versati su un libretto di deposito giudiziario.

L’arrestato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato momentaneamente trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia, in attesa della direttissima prevista nella giornata di oggi.