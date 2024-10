Nella notte la Polizia ha fermato in via Savoia e perquisito un 28enne di Elmas che sarebbe stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente 5 dosi di marijuana e 3 pezzetti di hashish.

In manette è finito Christian Firinu, pluripregiudicato, arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I poliziotti hanno esteso il controllo anche a casa del giovane dove, nella camera da letto, sarebbero stati rinvenuti un panetto di hashish del peso di circa 27 grammi, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente. Il ragazzo, su disposizione del Magistrato di Turno, è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa del rito “direttissima”.