Nel pomeriggio di sabato scorso, 2 dicembre, il personale della Sezione Volanti hanno arrestato un giovane 24enne, nato a Cagliari, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo una via cittadina, nei pressi di un parco, hanno notato un ragazzo che si era allontanato da un gruppo di giovani con atteggiamento nervoso.

Gli operatori, insospettiti, hanno fermato il giovane per un controllo di polizia. Dopo averlo identificato, il ragazzo avrebbe consegnato spontaneamente un coltello che teneva occultato nella tasca dei pantaloni. Gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale rinvenendo della sostanza stupefacente. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il giovane è destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Sassari.

Pertanto i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in Questura, ma il 24enne sarebbe andato in escandescenza, reagendo violentemente contro i poliziotti, uno dei quali ha riportato delle lesioni. La perquisizione, estesa poi anche alla sua abitazione, avrebbe consentito di recuperare marijuana e hashish del peso totale lordo di circa 14 grammi.

Tratto in arresto, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del procedimento di convalida e giudizio direttissimo previsto nella giornata odierna. Il 24enne è stato inoltre denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto di oggetti atti ad offendere.