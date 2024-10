Prosegue incessantemente l’attività antidroga della Compagnia Carabinieri di Alghero. I militari nella giornata di ieri hanno arrestato un 23enne ittirese, Antonio Lupino, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione della Riviera del Corallo hanno fermato il giovane mentre percorreva via I Maggio. L’atteggiamento del ragazzo ha immediatamente ingenerato sospetti nei militari che hanno proceduto alla perquisizione. Il giovane è stato trovato con 20 grammi di ecstasy, un bilancino e vario materiale per il confezionamento della droga.

I carabinieri hanno dunque esteso i controlli anche a casa del 23enne, dove è stata rinvenuta una pistola scacciacani a tamburo, priva di tappo rosso e 15 cartucce a salve.

L’ecstasy sequestrata, che è purtroppo sempre più alla ribalta delle cronache nazionali per il numero di vittime che si lascia alle spalle, specie tra i più giovani, sarà analizzata e poi distrutta. L’arrestato ha trascorso la notte presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Alghero. Nella mattinata odierna, in sede di giudizio per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha concordato pienamente l’operato dei militari e, dopo aver convalidato l’arresto eseguito, ha applicato la misura cautelare in carcere.

Lupino è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Sassari – Bancali, dove si trova attualmente recluso.