Gli Agenti della Squadra Volante - U.P.G.S.P. nella serata di ieri in Via Castelli, luogo notoriamente interessato da attività di spaccio di sostanze stupefacente, hanno notato un individuo che si allontanava dall’area abitativa con in mano una busta per la spesa procedendo a piedi in direzione di un’auto in sosta con due persone a bordo.

L’uomo, quando si è accorto che un poliziotto si stava avvicinando a piedi, con uno scatto repentino è fuggito a piedi verso un campo dove durante la corsa, è scivolato perdendo la presa della busta che portava con se. Alessandro Obinu, 37enne di Cagliari, è stato immediatamente raggiunto dagli agenti che, con non poca difficoltà, lo hanno bloccato.

La busta sospetta è stata recuperata e al suo interno sono stati trovati 10 panetti di Hashish.

Gli Agenti hanno esteso il controllo nell’abitazione dell’uomo dove, all’interno di un voluminoso beauty case, occultata dentro un pannolino, è stata trovata una pistola revolver calibro 22 priva di matricola e perfettamente funzionante.

Inoltre, sono stati trovati una busta in plastica con all’interno un panetto di hashish, 7 pezzi sfusi e 50 infiorescenze di Marijuana, due bilancini elettronici di precisione con residui di sostanza e la somma di 110 euro in banconote di vario taglio.

La droga sequestrata è pari a 1,199 Kg. di Hashish e 16,40 gr. di Marijuana.

Alessandro Obinu è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.

Continuano, così, serrati e costanti i controlli della Polizia di Stato in tutti i quartieri cittadini, in particolare quelli di Is Mirrionis e San Michele, dove sempre più maggiori sono le richieste di intervento e le segnalazioni da parte di cittadini.