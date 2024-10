Ha aggredito un poliziotto con l’intento di nascondere una busta di plastica trasparente contente marijuana. E' quanto sarebbe successo ieri mattina, intorno alle 10:30, in via Flumentepido.

In manette è finito un 31enne cagliaritano, Michael Giudice, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente indagato per il reato di ricettazione.

Le verifiche successive da parte degli agenti hanno consentito di recuperare due bilancini di precisione, un centinaio di bustine di plastica trasparente con impresso il logo della foglia di marijuana e altro materiale necessario per il confezionamento.

Il controllo ha poi consentito di rinvenire numerosi capi di abbigliamento presumibilmente rubati con ancora le etichette originali, i prezzi alcuni ancora muniti di dispositivo antitaccheggio, diverse borse di prestigiose griffe portachiavi, e occhiali da sole, circa 600 paia, trafugati il mese scorso presso un negozio di ottica cittadino. Inoltre, il 31enne sarebbe stato riconosciuto dai poliziotti come uno dei soggetti coinvolti nell’inseguimento di qualche giorno fa che ha portato all’arresto di Antonio Masala.