Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Calasetta hanno arrestato un 65enne del luogo, con pregiudizi di polizia, il quale, durante un controllo stradale è stato sottoposto a perquisizione.

Secondo quanto riferito, l'uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, suddivisa in 6 dosi per verosimile attività di spaccio, che è stata sottoposta a sequestro.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 65enne è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.