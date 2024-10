Ieri pomeriggio, poco dopo le 18:00, nelle campgne di Marrubiu, una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata in un posto di controllo, ha arrestato un 27enne di Nurachi, C.M., per detenzione ai fini di spaccio di 50 grammi di cocaina.

Il giovane, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di eludere un possibile controllo azzardando un sorpasso che però ha sortito l’effetto contrario.

Infatti, la spericolata manovra ha fatto insospettire i poliziotti che hanno inseguito e fermato.

Messo alle strette, il ragazzo ha consegnato spontaneamente la droga agli agenti.

“Questo nuovo importante arresto per detenzione di una non trascurabile quantità di cocaina avviene a distanza di soli 15 giorni dall’arresto di un uomo di San Nicolò d’Arcidano e una donna di Terralba, trovati, in analoghe circostanze, in possesso di 110 grammi di cocaina”, ha precisato il Questore di Oristano Francesco Di Ruberto.