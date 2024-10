Questa mattina i militari della Stazione di Sinnai hanno arrestato a Maracalagonis uno studente di 19 anni del posto, Nicola Serra, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il giovane, fermato dai carabinieri introno alle 8:00 in località “Cireddu”, è stato trovato in possesso di 250 dosi di marijuana, 110 euro, probabilmente provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento della droga.

Il ragazzo è ora agli arresti domiciliari.