Nella giornata di ieri la polizia ha arrestato un 29enne di Tortolì, R.M., disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato del centro ogliastrino, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane a bordo della sua autovettura vicino, in compagnia di un amico, al porto di Arbatax.

Nella vettura i poliziotti hanno trovato una piccola confezione di plastica trasparente con chiusura ermetica contenente 34 grammi di marijuana.

A casa del 29enne gli agenti hanno rinvenuto altra droga. Nella camera da letto il giovane aveva due involucri trasparenti contenenti complessivamente circa 30 grammi di marijuana. Anche in un’altra macchina, di cui aveva la disponibilità, sotto il sedile anteriore destro è stata trovata una scatola contenente 3 involucri in plastica trasparente con dentro 25 grammi di marijuana.

Inoltre, la polizia ha anche trovato, in un astuccio porta-documenti, 24 bustine con chiusura ermetica utilizzate per il confezionamento della droga, un sacchetto in plastica con altri due involucri con 100 grammi di marijuana nonché un barattolo in vetro con tappo metallico contenente altri 12,62 grammi della stessa droga.

Il giovane è ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.