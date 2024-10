Ieri sera a Quartu Sant’Elena, in via Pittori Europei, nel corso di un controllo i Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato Daniele Frau di 32 anni e Alessio Casu di 26 anni perché trovati in possesso di un’arma fabbricata artigianalmente in grado di sparare 10 cartucce calibro 36.

I militari, durante la perquisizione dell’auto sulla quale i due giovani, hanno trovato anche una roncola e un seghetto, mentre nella loro abitazione sono state trovate diverse cartucce, un foglio di carta, con disegnato a matita un progetto per la realizzazione di un congegno a scatto per canna calibro 36, una serratura per porta blindata da cui sono stati asportati i congegni di scatto, una rete per praticare uccellagione, un richiamo per volatili e un recipiente in plastica contenente numerosi pallini in piombo.

Frau e Casu sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa di fabbricazione illegale di arma da sparo e detenzione illegale di munizioni e si trovano ora detenuti nel carcere di Uta.