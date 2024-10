Nella tarda serata di ieri, 15 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti A.C., 48enne del posto, e il figlio R.A.C., 20enne, entrambi con precedenti.

I militari hanno proceduto al controllo dei due a bordo della propria autovettura e, al termine delle perquisizioni personale, veicolare e domiciliare, avrebbero rinvenuto nella loro disponibilità 110 grammi circa di marijuana; 5 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi; 2.900 euro circa in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio; materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente; un bilancino elettronico di precisione.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le proprie abitazioni agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata odierna, al termine della quale gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza successiva.