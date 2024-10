Quattro giovani cittadini Rom, rispettivamente residenti a San Gavino Monreale, Pabillonis, Oristano, e Iglesias, di età comprese tra i 18 e i 20 anni, sono stati fermati a Gonnesa dai carabinieri della locale Stazione e denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Infatti, a seguito di un controllo effettuato dai militari dell’Arma a bordo di un Fiat Ducato di proprietà di uno dei ragazzi, sono stati trovati in possesso di 4 coltelli a serramanico, un passamontagna di colore nero ed oggetti vari atti allo scasso.

Gli stessi oggetti sono stati utilizzati poco prima per introdursi nell'abitazione di un sessantasettenne residente in via fratelli Rosselli, i quattro hanno tentato di rubare, però senza riuscirvi, vari attrezzi per giardinaggio. Gli oggetti citati sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale.