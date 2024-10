I carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno trovato nelle campagne di Budoni un altro fucile dopo quello ad aria compressa recuperato qualche giorno fa.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di individuare il proprietario delle armi, un nuorese che, proprio nel capoluogo barbaricino, avrebbe subito un furto nella propria abitazione due giorni prima di natale.

Il 47 enne, convocato in caserma, ha riconosciuto le armi che verranno inviate al RIS di Cagliari per gli accertamenti del caso e in seguito saranno restituite al legittimo proprietario, felice di aver trovato una parte di quanto gli era stato trafugato.