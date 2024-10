Gli agenti del Nucleo cinofili della polizia penitenziaria di Nuoro nel corso di una ispezione nella colonia penale di Mamone hanno trovato 35 dosi di hashish nascoste nel vano aspiratore di un frigorifero nelle cucine del penitenziario.

La scoperta è stata possibile grazie ai due cani Lorenza, un Dobermann, e Jedro, un Rottweiler.

"Ottimo il lavoro dei conduttori cinofili che portano a casa un altro risultato positivo", afferma Giovanni Villa, segretario regionale delle Fns Cisl della polizia penitenziaria.

"Non capiamo perché l'amministrazione non rafforzi l'organico del reparto cinofili sardo. Lo abbiamo chiesto più volte ma pare che non sia abbastanza importante questo tipo di attività per il Dipartimento. Oggi sono solo tre i conduttori cinofili per dieci istituti penitenziari e ne sono previsti una dozzina in Sardegna. Anche qui- conclude Villa - rimarchiamo per l'ennesima volta la scarsa attenzione i vertici del Ministero danno alla carenza di organico della regione".