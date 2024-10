È stato trovato poco fa il corpo senza vita di Caterina Idoardi, 76enne di Bosa, di cui da ieri non si avevano più notizie.

Dal tardo pomeriggio dell’8 aprile, i Vigili del fuoco del Comando di Nuoro e i carabinieri, allertati dai familiari della donna, sono stati impegnati nelle intense attività di ricerca.

Dalle prime ore della mattina di oggi è stato istituito un Posto di Comando avanzato nel Comune di Bosa, dove sono state impegnati 9 operatori dei Vigili del fuoco con Unità cinofile e specialisti TAS (topografia applicata al soccorso).

Le ricerche si sono concentrate nel territorio urbano e lungo le sponde del Temo, dove è stato trovato il corpo della 76enne.



Sul posto anche alcune unità sommozzatori dei Carabinieri.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause della morte.