E' stata trovata morta "Lella" Floris, la donna di 61 anni scomparsa martedì della scorsa settimana.

Il corpo è stato scoperto in un canneto in via Trieste a Quartu, all'interno del parco di Molentargius, dalle unità cinofile dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

La donna martedì mattina era uscita da casa dicendo che stava andando a Bonaria e non aveva fatto più ritorno. I familiari avevano lanciato un appello sui social network e su whatsapp.

In questi giorni carabinieri, polizia e vigili del fuoco avevano intensificato le ricerche. Oggi il tragico ritrovamento. Il corpo della donna è stato trasferito all'istituto di medicina legale del Policlinico universitario di Monserrato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Saranno l'autopsia e gli esami voluti dagli inquirenti a chiarire le cause del decesso.

Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza: la donna indossava tutti i vestiti, forse si è sentita male mentre passeggiava ed è caduta. Il corpo è stato individuato grazie all'unità cinofila dei vigili del fuoco.