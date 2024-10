Era stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Sinicola, tre giorni fa. La 43enne originaria di Lodi è morta per arresto cardiocircolatorio, ma ci vorrà almeno un mese per l'esito degli esami tossicologici che diranno se si sia trattato di overdose, come sospettano gli inquirenti.

E' l'esito dell'autopsia disposta dal pm di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ed effettuata questo pomeriggio al Policlinico di Monserrato dal medico legale Alberto Chighine. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Siniscola, giunti sul posto la sera del 29 luglio, quando hanno rinvenuto il corpo senza vita.

La vicenda ha assunto da subito contorni poco chiari, e la morte della donna è divenuta un giallo. La procura di Nuoro ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro delitto ai sensi dell'articolo 586 del codice penale. Un'ipotesi di reato contro ignoti che potrebbero aver ceduto la droga alla vittima. Tra oggi e domani il magistrato firmerà il nulla osta per restituire la salma ai familiari.