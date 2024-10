Stefano Masala, 28 anni, è scomparso da Nule giovedì sera facendo perdere ogni traccia di sé.

A dare l'allarme, ieri, la famiglia preoccupata per le sorti del ragazzo. Dopo un giorno di ricerche, questa notte l'Opel Corsa a bordo della quale si era allontanato Masala è stata ritrovata in fiamme in una piazzola lungo la statale 128 bis nel tratto che da Pattada conduce allo scorrimento veloce del Goceano.

Massima allerta, dunque, in Goceano e Monte Acuto. Al momento della scomparsa Stefano indossava dei jeans e una maglietta scura. Chiunque lo veda o pensi di averlo visto può contattare il numero 3497585723.