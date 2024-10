Sabato mattina un sub, impegnato in un’immersine nelle acque antistanti l’hotel “Sighentu” a Marina di Capitana, ha rinvenuto una pistola risalente all’anno 1910.

Dai primi accertamenti effettuati dal personale del Commissariato di Polizia di Quartu Sant’Elena si dovrebbe trattare di un modello marca Browning calibro 7,65 prodotto dal 1899 in Belgio.

La pistola ebbe ampia diffusione anche nel mercato civile, ma la sua celebrità venne conquistata quando moltissimi eserciti, d’Europa e non solo, l’adottarono come arma in dotazione ai militari durante i conflitti della prima e seconda guerra mondiale.

L’arma, completamente arrugginita, dovrebbe esser finita in mare diversi anni fa.