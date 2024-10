E’ stata fermata ieri pomeriggio dalla polizia in via Manno a Carbonia e all’interno del suo zaino gli agenti hanno trovato 54 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 200 euro. A casa della giovane, invece, i poliziotti hanno rinvenuto un grinder, utilizzato per tritare la droga.

Nei guai è finita una ragazza di 21 anni di Carbonia, denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.