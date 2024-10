Si appropriava delle generalità di ignare persone per attivare un contratto di energia elettrica da sfruttare nella propria abitazione, almeno fino a quando la corrente non veniva staccata per morosità. Per questo una donna di Budoni una settimana fa era stata denunciata da carabinieri.

I militari ieri hanno però scoperto e denunciato una coppia, lui italiano e lei romena, che aveva messo in pratica la stessa truffa.

I due hanno anche trovato il modo di ottenere comunque l’energia elettrica senza che il gestore fosse in grado di accorgersene. Dopo l’ultima disattivazione operata dal gestore dell’energia elettrica hanno manomesso il contatore all’interno, recidendo il filo elettrico che alimenta il display del misuratore, così che sembrasse spento, ma anche impedendo agli apparati elettronici di Enel di “leggerne” i consumi. Così che il misuratore veniva comunque alimentato senza che i sistemi Enel se ne accorgessero e la coppia utilizzava tranquillamente l’energia elettrica per le proprie necessità. I due sono stati denunciati e dovranno rispondere dei reati di truffa e furto aggravato.